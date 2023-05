Nemška policija izvedla racijo na domovih podnebnih aktivistov

München, 24. maja - Nemški policisti in javno tožilstvo so v sedmih zveznih deželah preiskali domove podnebnih aktivistov iz skupine Last Generation. Racija je povezana z več kaznivimi dejanji sedmih osumljencev, ki naj bi ustanovili oziroma podpirali kriminalno organizacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.