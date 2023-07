Ecowas pučistom v Nigru postavil ultimat za vrnitev predsednika Bazouma

Abuja/N'Djamena, 30. julija - Voditelji združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) so vojaški hunti v Nigru, ki je pred dnevi razglasila državni udar, danes dali teden dni časa, da vrne na oblast predsednika Mohameda Bazouma in ponovno vzpostavi ustavni red v državi, ali pa se bo morala soočiti z morebitno uporabo sile. Proti pučistom so uvedli tudi finančne sankcije.