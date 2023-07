Varnostni svet ZN obsodil državni udar v Nigru

New York/Nairobi, 29. julija - Varnostni svet ZN je v petek ostro obsodil državni udar v Nigru ter opozoril na morebitne negativne posledice za državo in širšo regijo. Te bi lahko vključevale porast terorizma ter nazadovanje socialnih in gospodarskih razmer. Afriška unija pa je danes vojsko pozvala, naj se v roku 15 dni vrne v svoja oporišča in ponovno vzpostavi ustavno oblast.