Notranje ministrstvo Nigra prepovedalo demonstracije

Niamey, 28. julija - V Nigru, kjer je skupina uporniških vojakov razglasila državni udar in pridržala predsednika Mohameda Bazouma, so prepovedane demonstracije iz kakršnega koli razloga, je v četrtek sporočilo tamkajšnje notranje ministrstvo. Iz Pariza pa so danes sporočili, da poskus državnega udara še ni dokončen in dodali, da je še vedno možen izhod iz te krize.