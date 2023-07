Filipini in Tajvan se pripravljata na supertajfun

Manila/Taipei, 25. julija - Supertajfun, imenovan doksuri, z vetrovi, ki dosegajo tudi do 230 kilometrov na uro, danes napreduje proti Filipinom in Tajvanu. Zajel naj bi ju v sredo, s seboj pa bo prinesel močne vetrove in padavine. Na Filipinih so v pripravah na neurje ponekod odredili evakuacije, na Tajvanu pa so odpovedali del vojaških vaj, ki so se začele v ponedeljek.