Več mrtvih v domnevnih turških napadih na kurdske skupine v Iraku in Siriji

Bagdad, 29. julija - V napadu z dronom v iraškem Kurdistanu so bili v petek ubiti štirje borci Kurdske delavske stranke (PKK), so sporočile tamkajšnje oblasti in za napad obtožile Turčijo. Podoben napad naj bi Turčija izvedla tudi v Siriji, kjer so bili po navedbah kurdskih oblasti ubiti štirje pripadniki Sirskih demokratičnih sil (SDF).