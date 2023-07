V neurjih 12. in 13. julija le intervencijskih stroškov občin za 2,5 milijona evrov

Ljubljana, 28. julija - V neurjih 12. in 13. julija je bilo v 90 občinah za 2,5 milijona evrov intervencijskih stroškov. Škoda, ki je ob tem nastala, v to še ni všteta. V neurjih med 17. in 25. julijem pa je bilo prizadetih 190 občin. Skupno je v julijskih neurjih pomagalo 16.000 ljudi, so predstavili v izjavi ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje.