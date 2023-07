Na Koroškem po silovitem neurju vse sile usmerjene v sanacijo

piše Domen Anderle

Črna na Koroškem, 22. julija - Po petkovem silovitem neurju so na Koroškem vse sile uprte v sanacijo, pri kateri pomagajo gasilci, civilna zaščita, domačini in vojaki. Najhuje je v občini Črna na Koroškem, kjer je bilo prizadetih okoli 10 stanovanjskih hiš. Kolikšna je škoda, še ni znano, bo pa zagotovo velika. Pristojni so sicer veseli, da neurje ni terjalo človeških žrtev.