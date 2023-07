Po neurju zaprtih več cest

Slovenske Konjice/Vojnik, 23. julija - Sobotno neurje je veliko preglavic povzročilo na Štajerskem in Koroškem. V občinah Slovenske Konjice, Dobrna in Vojnik so nastali zemeljski plazovi in hudourniki, zaprtih je več cest. Gasilci iz 104 gasilskih enot so zopet predvsem odstranjevali drevesa in prekrivali odkrite strehe, prečrpavali meteorno vodo in čistili prepuste ob voziščih.