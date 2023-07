V italijanski deželi Apulija izbruhnilo več požarov

Rim, 28. julija - Medtem ko na Siciliji še naprej divjajo gozdni požari, ki so doslej terjali najmanj tri smrtne žrtve, so ti v četrtek prizadeli tudi južno italijansko deželo Apulijo. Tam je ogenj zajel več hiš, gasilci pa so preventivno evakuirali več počitniških hiš. Oddelek za civilno zaščito medtem ocenjuje, da je velik del požarov v državi povzročil požig.