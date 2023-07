Neurja in požari v Italiji terjali pet smrtnih žrtev

Rim, 26. julija - V Italiji so silovita neurja na severu in gozdni požari na Siciliji v zadnjih dneh skupno terjali pet smrtnih žrtev, nastala pa je tudi velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Lokalne oblasti nameravajo vlado danes zaprositi za razglasitev izrednih razmer v najbolj prizadetih regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.