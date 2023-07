Huda neurja s točo tudi tokrat niso prizanesla Sloveniji, med huje prizadetimi Goriško

pripravila Sanja Gornjec

Čepovan/Šentjur/Črna na Koroškem/Velenje, 25. julija - Neurje z močnim vetrom in točo je ponoči iznad Italije zajelo več območij v Sloveniji. Močno je prizadelo predvsem Goriško, kjer sta večerno neurje s točo in današnji vetrolom hudo poškodovala ostrešja in pridelke. Težave so bile tudi drugod po državi, številni prebivalci so ponovno ostali brez elektrike. Neurja so ovirala promet, tudi železniški.