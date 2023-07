ZN začasno ustavljajo humanitarne operacije v Nigru

Niamey, 27. julija - Združeni narodi so začasno ustavili humanitarne operacije v Nigru, kjer je skupina uporniških vojakov razglasila državni udar in pridržala predsednika Mohameda Bazouma. Iz države medtem poročajo, da so podporniki puča danes napadli sedež predsednikove stranke v prestolnici Niamey in ga zažgali.