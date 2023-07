Vojaki v Nigru razglasili državni udar

Niamey, 27. julija - Vojaki v zahodnoafriški državi Niger so pozno v sredo v sporočilu na nacionalni televiziji razglasili državni udar, poročajo tuje tiskovne agencije. Povedali so, da so začasno ukinili ustavo in vse institucije ter zaprli državne meje. Predsednika države Mohameda Bazouma od srede zadržuje predsedniška straža, ki je sprožila upor.