Iz sveta pozivi k izpustitvi predsednika Nigra in obsodbe puča

New York/Bruselj/Moskva, 27. julija - Mednarodna skupnost je danes obsodila poskus vojaškega udara v Nigru in pozvala k izpustitvi predsednika države Mohameda Bazouma, ki so ga pridržali pripadniki predsednikove straže in razglasili, da so prevzeli oblast v tej zahodnoafriški državi. K predsednikovi takojšnji izpustitvi so med drugim pozvali ZN in Evropska unija.