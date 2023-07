Članice EU dokončno potrdile evropski akt o čipih

Bruselj, 25. julija - Svet EU, v katerem so zastopane države članice unije, je danes dokončno potrdil akt o čipih, s katerim želi EU svoj delež na svetovnem trgu polprevodnikov do leta 2030 povečati z 10 na najmanj 20 odstotkov. Danes potrjena zakonodaja je namenjena tudi zagotavljanju varnosti dobav in odpornosti.