Bruselj, 18. aprila - Evropski parlament in Svet EU sta danes dosegla okvirni dogovor o aktu o čipih, s katerim želi EU svoj delež na svetovnem trgu polprevodnikov do leta 2030 povečati z 10 na najmanj 20 odstotkov. Dogovor bodo morali parlament in države članice zdaj še uradno potrditi.