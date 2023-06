Odbora DZ za dejavnejšo vlogo Slovenije na področju čipov

Ljubljana, 8. junija - Slovenija ima vse pogoje za okrepitev dejavnosti na področju čipov, ki se vse bolj kaže kot eno ključnih strateških področij, so se strinjali člani odborov DZ za izobraževanje in za gospodarstvo. Podprli so združevanje deležnikov v slovenski konzorcij za skupni nastop v okviru obravnave evropskega akta o polprevodnikih.