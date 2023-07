Mestni muzej Idrija zbira sredstva za obnovo Partizanske bolnice Franja

Idrija, 24. julija - Neurja zadnjih dni so uničila tudi Partizansko bolnico Franja. Ker so se ljudje obračali na Mestni muzej Idrija z vprašanji, kako lahko pomagajo, so med drugim odprli račun za zbiranje sredstev za obnovo Franje. Do bolnišnice se po zadnjem neurju še niso uspeli prebiti, tako da celoten obseg škode zaenkrat ni znan. Ogled so opravili z dronom.