Župan Občine Cerkno: Posledice neurja so obsežne

Cerknica, 14. julija - Posledice neurja v Cerknem so bolj obsežne, kot je bilo videti v četrtek zvečer, je razmere v občini predsedniku državnega sveta Marku Lotriču in državnemu svetniku Andreju Poglajnu danes opisal župan Občine Cerkno Gašper Uršič. Lotrič in Poglajen sta si skupaj z županom ogledala posledice nevihte, so sporočili iz državnega sveta.