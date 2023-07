Po neurjih zaprtih več planinskih poti po državi

Ljubljana, 22. julija - Na območjih, ki so jih prizadela nedavna močna neurja, je prišlo do številnih vetrolomov in podrtih dreves. Zato je poškodovanih tudi veliko planinskih poti, na nekaterih je prehod otežen, kar nekaj pa je povsem zaprtih. Na Planinski zvezi Slovenije pohodnikom svetujejo, naj se na te poti ne odpravljajo.