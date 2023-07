Pregled - Slovenija, 21. 7. (petek)

LJUBLJANA/ČRNA NA KOROŠKEM - Popoldansko neurje, ki je prešlo državo in za katerega je Agencija za okolje (Arso) izdala rdeči alarm, je tudi tokrat povzročilo precej težav. Najhuje je na območju Črne na Koroškem, kjer so zaradi močnih padavin nastale hudourniške poplave. Zaprtih je nekaj cest, sprožili so alarm za splošno nevarnost, evakuirati so morali okoli 20 ljudi, so pojasnili na pristojni upravi za zaščito in reševanje. Namestili so jih v tamkajšnji kulturni in gasilski dom. Močna nevihtna linija je okoli 14. ure najprej dosegla zahod države in se nato pomaknila proti vzhodu. Uprava RS za zaščito in reševanje je do sedaj skupno po državi zabeležili 245 dogodkov, aktiviranih je bilo 106 gasilskih enot. Krajevne nevihte so bile ponekod že zjutraj, v nekaterih krajih je tudi danes klestila toča. Naraščanje Meže in Mislinje se je že ustalilo, reke v večjem delu države pa še naraščajo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

LJUBLJANA/VOJNIK/CELJE - Posledice četrtkovih neurij, ki so najhuje prizadele območje Celja, so si danes v Občini Vojnik ogledali državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Občini so zagotovili pomoč, saj je četrtkovo silovito neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo prizadelo tri četrtine njenega območja. Nekateri prebivalci občine so bili brez električne energije tudi danes dopoldne. Zalite so bile številne kleti, razkrite strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, nekaj hiš je podrtih, je za STA povedal vojniški župan Branko Petre.

LJUBLJANA - DZ je na vnovičnem glasovanju o zakonu o dolgotrajni oskrbi po izglasovanem odložilnem vetu DS zakon potrdil z 52 glasovi za in 10 proti. Za vnovično potrditev je bilo potrebnih vsaj 46 glasov. V poslanskih skupinah koalicije so poudarili, da je zakon ustrezen, poslanski skupini opozicije pa sta najglasneje nasprotovali financiranju dolgotrajne oskrbe. Slovenija s potrditvijo zakona o dolgotrajni oskrbi dobiva nov steber socialne države, je ob tem poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Sledi priprava in sprejem podzakonskih aktov, ki bodo omogočili izpeljavo zakona v praksi, minister pa ostaja optimističen, da bo zakon stopil v veljavo s prihodnjim letom.

LJUBLJANA - Reprezentativne delodajalske organizacije so napovedale izstop iz Ekonomsko-socialnega sveta. Kot je v njihovem imenu povedal predsednik združenja delodajalcev Marjan Trobiš, nekatera ministrstva ne razumejo socialnega dialoga in ga pretvarjajo v socialni monolog. Ostali socialni partnerji njihovo potezo obžalujejo; nekateri menijo, da ni upravičena, drugi, da je taktične narave. V kabinetu predsednika vlade so zapisali, da socialni dialog poteka, razlogi delodajalcev za izstop jih zato ne prepričajo.

NAKLO - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko si je v gozdovih na območju občine Naklo ogledala posledice neurja. Kot je poudarila, je na prizadetih območjih potrebna čimprejšnja sanacija, da se že sicer problematična okuženost z lubadarjem ne bi še povečala. Groba ocena je, da je bilo v zadnjih neurjih skupaj poškodovanih okoli 450.000 kubičnih metrov lesne mase.

LJUBLJANA - Cene v osnovni košarici 15 skupin živil ter v razširjeni košarici 28 skupin živil, popisane na 18. julij, so bile v povprečju za po okoli štiri odstotke nižje kot ob popisu dva tedna prej. Povprečna najcenejša košarica je po podatkih kmetijskega ministrstva stala 31,19 evra. Najcenejša je bila pri Sparu, najdražja pri Eurospinu. Razlika med njima je znašala 1,74 evra.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je negativno presenečena nad mnenjem vlade o ustavnosti zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti. Poudarja, da je za odločevalce ključno, da so pred sprejemanjem odločitev dobro seznanjeni z vsebino, ki jo obravnavajo, saj to ohranja in krepi zaupanje javnosti v njihovo delo.

PIRAN/LJUBLJANA/KOPER - Na Policijski upravi Koper so v zvezi s primerom šestletnika, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pozitiven na kokain, zapisali, da primer še preiskujejo in zbirajo dodatne dokaze. Oče šestletnika, ki je osumljen več kaznivih dejanj, je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku v Kopru od 13. julija v priporu, so sporočili s PU Koper. Na pristojnem CSD so pojasnili, da so z mnenjem sodišču podprli predlog mame za zaščito otroka. Ocenili so namreč, da je oče hudo kršil svoje starševske dolžnosti. Dodali so tudi, da pred majem, ko je z njim v stik stopila šola, niso dobili nobene informacije, ki bi terjale njihovo ukrepanje. Minister za delo Luka Mesec je napovedal ostro ukrepanje, ko bodo znani izsledki nadzora socialne inšpekcije, ki trenutno poteka na pristojnem CSD. Varuh človekovih pravic pa od odgovornih na piranskem CSD pričakuje takojšnja pojasnila v zvezi načrtovanimi ukrepi za zaščito in varstvo otroka.

LJUBJANA - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić je danes na mesto direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana imenoval dosedanjega vodjo Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi Tomislava Omejca. Posle mu je predal Mirko Nunić, ki je policijsko upravo začasno vodil od torka, so sporočili s PU Ljubljana. Omejc je na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad opravljal naloge policista, vodje intervencijske patrulje, vodje policijskega okoliša in kriminalista v lokalni kriminalistični skupini. Aktivno je sodeloval tudi v osamosvojitveni vojni.

LJUBLJANA - Policija je v prvih šestih mesecih letos obravnavala 20.274 nezakonitih prehodov državne meje, v enakem obdobju lani pa jih je bilo 7113. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Bangladeša.

LJUBLJANA - Razpoloženje potrošnikov se je po junijskem poslabšanju julija po navedbah statističnega urada nekoliko izboljšalo. Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v mesečni primerjavi zvišal za eno odstotno točko. V medletni primerjavi se je vrednost kazalnika julija zvišala za sedem odstotnih točk.

LJUBLJANA - Združenje občin Slovenije predlaga spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. Obenem poziva k preusmeritvi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva. O sanaciji škode po neurjih so pristojni govorili tudi na sestanku pri ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu.

CELOVEC - Upravni odbor Skupnosti koroških Slovencev (SKS) v okviru več pobud na področju šolstva zahteva vključitev predstavnikov narodnih skupnosti v pripravo novih učnih načrtov za avstrijske šole. Zahteva tudi zagotovitev dvojezične pristojnosti na okrajnih sodiščih v Beljaku, Celovcu in Velikovcu ter na deželnem sodišču v Celovcu. Kot so sporočili iz SKS, ene od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, je njen upravni odbor v četrtek soglasno obsodil razmišljanje avstrijskega ministrstva za šolstvo o ukinitvi drugega tujega jezika v poklicnih šolah, ki je zdaj obvezen v vseh petih letih do mature.

LJUBLJANA - S predstavo za otroke Rdeča kapica v izvedbi LG Zapik se je začel festival Dobimo se pred Škucem, ki bo do 30. julija ponujal koncerte, predstave, literarne dogodke, modno revijo, razstavi in ustvarjalne delavnice. Festivalsko dogajanje je na odru pred Galerijo Škuc, v hladnejših notranjih prostorih galerije in v atriju.

MARIBOR - V kulturni četrti Minoriti so gostili zasedbo EuroCubans. Skupina, ki jo sestavlja 14 kubanskih in evropskih glasbenikov, je nastala na pobudo slovenskega tolkalca Črta Pšeničnika in grammyjevega nagrajenca ter osrednje osebnosti kubanske glasbe - Juana de Marcosa Gonzaleza. Organizatorji napovedujejo energičen koncert v kubanskih ritmih.