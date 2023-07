Pregled - svet, 21. 7. (petek)

MOSKVA - V Rusiji so zaradi obtožb ekstremizma pridržali nekdanjega ruskega obveščevalca in ultranacionalista Igorja Girkina, ki je v preteklosti odigral pomembno vlogo pri vzpostavitvi proruskih separatističnih oblasti v Donecku, v zadnjem obdobju pa je v zvezi z dogajanjem na ukrajinskih bojiščih ruskim oblastem redno očital nesposobnost.

WASHINGTON - ZDA so Ukrajini že dobavile kasetne bombe, ki so jih ukrajinske sile začele uporabljati, je v četrtek sporočila Bela hiša. Ukrajinske sile so jih začele uporabljati v zadnjem tednu, je izjavil tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby.

NEW YORK - V 97. letu starosti je umrl ameriški pevec Tony Bennett, ki je slovel po interpretacijah zimzelenih pesmi in jazzovskih standardov, kot sta I Left My Heart in San Francisco in Fly Me to the Moon. Velja je za zadnjega iz generacije pevskih velikanov, v kateri je bil tudi Frank Sinatra. Leta 2016 so mu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, a je nastopal in snemal še vse do leta 2021.

ODESA - Ruska mornarica je na bojnem poligonu v severozahodnem delu Črnega morja po lastnih navedbah izvedla vojaško vajo s pravim strelivom. Ob tem so ruske sile po navedbah ukrajinskih oblasti ponoči znova obstreljevale pristaniško mesto Odesa, pri čemer sta bili ranjeni najmanj dve osebi. V ruskem obstreljevanju na vzhodu Ukrajine je bilo medtem ubitih pet ljudi, v vasi Družba v regiji Doneck dva otroka.

MIAMI - Sodni proces proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je odnesel iz Bele hiše in ni hotel vrniti, se bo začel 20. maja prihodnje leto, je odločila zvezna sodnica Aileen Cannon. Trumpovi odvetniki so sicer želeli, da bi se proces začel šele po predsedniških volitvah novembra 2024, posebni tožilec Jack Smith pa, da še letos.

VARŠAVA/MOSKVA - Poljska je zaradi dejavnosti ruske najemniške vojske Wagner v Belorusiji premaknila dodatne sile proti vzhodu države, je povedal sekretar sveta za nacionalno varnost Zbigniew Hoffmann. Ruski predsednik Vladimir Putin je Poljsko obtožil, da neposredno posega v konflikt s ciljem, da zasede ukrajinsko ozemlje. Posvaril je, da bo vsak napad na Belorusijo obravnavan kot napad na Rusijo.

ASPEN - Ruski predsednik Vladimir Putin poskuša pridobiti čas, da bi ugotovil, kako bo obračunal z vodjo vojaške skupine Wagner Jevgenijem Prigožinom, je v četrtek ocenil direktor ameriške obveščevalne agencije CIA William Burns. Dodal je, da je kratkotrajni upor skupine Wagner konec junija razkril pomanjkljivosti Putinove strukture moči.

LONDON - Britanski konservativci so na četrtkovih nadomestnih volitvah v spodnji dom britanskega parlamenta izgubili sedeža v dveh volilnih okrožjih, s tesno večino pa so uspeli obdržati sedež nekdanjega premierja Borisa Johnsona v okrožju Uxbridge in South Ruislip na zahodu Londona. V okrožju Somerton in From so zmagali liberalni demokrati, v Selbyju in Ainstyju v Severnem Yorkshiru pa laburisti.

KIJEV/LONDON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešil veleposlanika Ukrajine v Združenem kraljestvu Vadima Pristajka, ki je obsodil sarkastičen odziv Zelenskega na kritike britanskega obrambnega ministra Bena Wallacea. Slednji je ob vrhu zveze Nato v Litvi sredi meseca dejal, da bi Ukrajina lahko izrazila več hvaležnosti za vojaško pomoč.

MILANO/ZAGREB - Sever Italije je prizadelo silovito neurje z dežjem, orkanskim vetrom in točo ter celo tornadom v Milanu. Neurje je ruvalo drevesa, poplavljalo in odkrivalo strehe. Najhuje je bilo v Lombardiji in Benečiji (Veneto). Poškodovanih je bilo več ljudi. Nov nevihtni sistem je dosegel tudi Hrvaško, kjer je največ preglavic povzročil v Istri in na Kvarnerju, ter Srbijo in BiH.

STOCKHOLM/TEHERAN/RIJAD - V Iraku, Iranu in Libanonu so potekali protesti, potem ko so v četrtek na protestu pred veleposlaništvom Iraka v Stockholmu poteptali muslimansko sveto knjigo Koran. Medtem je Švedska v luči sredinega vdora protestnikov na njeno veleposlaništvo v Bagdadu iz Iraka začasno umaknila osebje veleposlaništva.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek naznanil nekaj menjav v ministrskih vrstah. Položaj ministra za zdravje zapušča Francois Braun, zamenjal pa ga bo Aurelien Rousseau. 34-letni Gabriel Attal, "vzhajajoča zvezda" v taboru predsednika Macrona, bo odšel z ministrstva za javne finance in prevzel položaj ministra za izobraževanje. Večina ključnih ministrov ostaja na položajih.

AMSTERDAM - Evropska agencija za zdravila (Ema) je odobrila prvo cepivo za zaščito dojenčkov pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), ki povzroča bolezen spodnjih dihal. Cepivo Abrysvo, ki ga proizvaja podjetje Pfizer, ščiti dojenčka do šest mesecev po porodu. Zaščito pridobi pasivno, prek matere, ki jo cepijo med nosečnostjo.

WASHINGTON - Pentagon je v četrtek napovedal, da bodo ZDA na Bližnji vzhod poslale dve bojni ladji in več tisoč marincev, da bi okrepile regionalno varnost, potem ko so iranske sile ogrozile trgovino v Perzijskem zalivu. Proti Iranu plujeta amfibijski ladji Bataan in Carter Hall z delom 26. ekspedicijske enote mornariške pehote.

BEOGRAD - Minilo je 15 let, odkar so v Srbiji prijeli enega najbolj iskanih haaških obtožencev zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v BiH, nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića. Danes 78-letnega Karadžića so po 13 letih na begu prijeli 21. julija 2008 v Beogradu, kjer je leta živel z lažno identiteto kot zdravilec Dragan Dabić.

BERLIN - Nemške oblasti so sporočile, da v jugozahodnem predmestju Berlina in njegovi okolici niso odkrili nobenih sledi, ki bi kazale na to, da se na območju prosto giba levinja. Na videoposnetku, ki so ga sprva označili za pristnega, naj bi bil po vsej verjetnosti le divji prašič.