Pregled - šport, 21. 7. (petek)

DIJON - Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km) je po fotofinišu slavil iz ubežne skupine pred Dancem Kasperjem Asgreenom in Avstralcem Benom O'Connorjem. V skupnem seštevku ne bo prišlo do sprememb. Za Mohoriča je bila to 19. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji, potem ko je dve etapi dobil leta 2021. Skupaj ima zdaj na tritedenskih pentljah pet zmag. Po eno je slavil še na Giru in Vuelti. Lanski zmagovalec Toura, Danec Jonas Vingegaard, ima v skupnem seštevku 7:35 minute prednosti pred Tadejem Pogačarjem.

ALBERTVILLE/NOVO MESTO - Selektorju slovenske moške cestne kolesarske izbrane vrste Urošu Murnu pred svetovnim prvenstvom v Glasgowu čez dva tedna preglavice povzročajo odpovedi najboljših slovenskih kolesarjev. Po napovedi Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča, da ju ne bo na SP, vse bolj kaže na to, da si bo po Touru počitek vzel tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. V igri za nastop iz ekip najvišje ravni so tako Luka Mezgec (Jayco-AlUla), Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious). Jan Tratnik (Jumbo-Visma) po poškodbi kolena, ki jo je staknil pred začetkom Gira, še ni popolnoma nared.

BUDIMPEŠTA - Teniška igralka Kaja Juvan je izpadla v četrtfinalu turnirja WTA 250 v Budimpešti z nagradim skladom 230.000 evrov. V treh nizih je 22-letno Ljubljančanko premagala 19-letna Rusinja Marija Timofejeva, ki je bila boljša s 3:6, 6:3 in 6:2.

DUNAJ - Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnjem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Slovenski podprvak bo igral v skupini C, v njej so tudi španska Encantada Cuenca, švedski Sävehof in zmagovalec portugalsko-švicarskega dvoboja Aguas Santas - Winterthur. Za nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja se potegujejo tudi igralci trebanjskega Trima. Dolenjska zasedba bo v primeru kvalifikacijske zmage nad tekmecem iz portugalske Brage nastopila v skupini D, kjer so hrvaški Nexe Našice, slovaška Považska Bystrica in danski Skjern.

MONTE CARLO - Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na diamantni ligi v Monaku v skoku v višino z 1,90 m postavila njen izid sezone in tekmo končala na osmem mestu. Kenjika Faith Kipyegon je postavila izjemen svetovni rekord v teku na miljo. Dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja na 1500 m, je miljo pretekla v času 4:07,64 in krepko zboljšala svetovni rekord Nizozemke Sifan Hassan. To je tretji svetovni rekord Kipyegon letos na mitingih diamante lige, kar doslej ni uspelo še nikomur. Na 1500 m (3:49,11) ga je postavila v Firencah, na 5000 m (14:05,20) pa v Parizu.

MARIBOR - V nedeljo zvečer se bo v Mariboru z uvodno slovesnostjo začel poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Slovenijo bo v 11 športnih panogah zastopalo 138 mladih športnic in športnikov, ki so se danes javnosti uradno predstavili v središču mesta na Trgu svobode. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je že v ponedeljek določil reprezentanco mladih športnikov, ki bodo slovenske barve zastopali na bližnjem Ofemu v domačem Mariboru. Na Štajerskem bo tekmovalo 71 športnic in 67 športnikov.

LIVERPOOL - Američan Brian Harman prepričljivo vodi po drugem dnevu letošnjega zadnjega turnirja serije major v golfu na igriščih kraljevega kluba v Hoylaku pri Liverpoolu. Drugi dan OP Velike Britanije je končal s šestimi udarci pod parom, s skupno desetimi pod parom pa ima lepo prednost pred najbližjim zasledovalcem iz Anglije Tommyjem Fleetwoodom. Ta je zbral kar pet udarcev več od vodilnega Harmana, šest več pa tretjeuvrščeni Avstrijec Sepp Straka.