V mestu New York po navedbah župana ni več prostora za nove migrante

New York, 21. julija - Newyorški župan Eric Adams je v sredo dejal, da v mestu ni več prostora za nove migrante in da bodo oblasti na meji med ZDA in Mehiko delile letake, s katerimi jih bodo spodbujale, naj gredo drugam in ne v New York. V mesto je od aprila lani prišlo 90.000 migrantov, večinoma iz Srednje in Južne Amerike.