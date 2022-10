Newyorški župan zaradi priseljencev razglasil izredne razmere

New York, 7. oktobra - Newyorški župan Eric Adams je danes razglasil izredne razmere zaradi izrednega povečanja števila nezakonitih priseljencev, ki jih z avtobusi pošiljajo v mesto iz Teksasa. Doslej so jih od aprila poslali okoli 17.000 in mesto intenzivno išče prostore za njihovo nastanitev.