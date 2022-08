Teksas pošilja nezakonite priseljence v liberalna mesta ZDA

New York, 11. avgusta - Newyorški demokratski župan Eric Adams je v sredo republikanskega guvernerja Teksasa Grega Abbotta označil za "anti-ameriškega" guvernerja, ker mu je z avtobusom v mesto poslal nezakonite priseljence, ki so jih prijeli v Teksasu. Abbott jih pošilja tudi v druga liberalna mesta v ZDA, ki so se razglasila kot zatočišča za nezakonite priseljence.