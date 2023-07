Zakon o dolgotrajni oskrbi bo po vetu DS znova pred poslanci

Ljubljana, 21. julija - Parlamentarne počitnice so se sicer že začele, vendar se bodo poslanci morali kljub temu danes zbrati na izredni seji in na njej po izglasovanem odložilnem vetu DS vnovič odločati o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Za ponovno potrditev zakona bo treba zbrati 46 glasov, vendar to glede na razmerja moči v DZ naj ne bi bilo pod vprašajem.