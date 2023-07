DS bo v četrtek obravnaval predlog za odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 19. julija - DS bo v četrtek na izredni seji obravnaval predlog za odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi. Interesne skupine delodajalcev, lokalnih interesov ter kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev so se namreč na skupni korespondenčni seji, ki je potekala v torek in danes, odločile za vložitev pobude za predlog odložilnega veta.