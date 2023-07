Po Maljevčevem mnenju bo zakon o dolgotrajni oskrbi po vetu znova potrjen

Ljubljana, 20. julija - Zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega je DS danes izglasoval odložilni veto, krepi mrežo in dostopnost do javnih storitev za vse uporabnike in družine ne glede na njihovo materialno stanje ali druge okoliščine, je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac zapisal v odzivu na veto. Meni, da bo DZ v petek zakon vnovič potrdil.