O morebitni pobudi za veto na zakon o dolgotrajni oskrbi bo DS odločal v četrtek

Ljubljana, 18. julija - Interesne skupine delodajalcev, lokalnih interesov in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v državnem svetu (DS) na skupni korespondenčni seji, ki poteka danes in v sredo, odločajo o vložitvi skupne pobude za predlog odložilnega veta na zakon o dolgotrajni oskrbi. Če se bodo odločile za pobudo, bo izredna seja DS v četrtek, so sporočili iz DS.