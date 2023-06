Kristersson o sežigu Korana: Samo zato, ker so nekatere stvari zakonite, niso nujno primerne

Stockholm, 30. junija - Švedski premier Ulf Kristersson je danes v odzivu na sredin protest v Stockholmu, med katerim je posameznik zažgal Koran, izrazil prepričanje, da čeprav so nekatere stvari zakonite, to še ne pomeni, da so primerne. O posledicah incidenta, ki je sprožil val razburjenja v mnogih večinsko muslimanskih državah, Kristersson ni želel ugibati.