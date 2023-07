Za kmetijske subvencije letos okoli tisoč zbirnih vlog manj kot lani

Ljubljana, 19. julija - V letošnji kampanji zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki je potekala od 31. marca do 10. julija, so vlagatelji oddali 54.730 zbirnih vlog, kar je 1092 manj kot lani. Večina vlagateljev, skupno 98,5 odstotka, se je po pomoč pri izpolnjevanju vlog obrnila na kmetijske svetovalce, so sporočili s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).