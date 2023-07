Evropska komisija brez večjih pripomb na porabo kmetijskih sredstev

Ljubljana, 17. julija - Evropska komisija pri pregledu porabe sredstev skupne kmetijske politike v Sloveniji ni ugotovila večjih nepravilnosti. Kot so danes sporočili iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) ter kmetijskega ministrstva, so popravne ukrepe že izvedli in finančni popravki niso potrebni.