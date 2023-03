Pri oddajanju zbirnih vlog za kmetijske subvencije letos številne novosti

Ljubljana, 28. marca - Predstavniki ministrstva in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so predstavili številne novosti, ki čakajo kmete pri oddajanju letošnjih zbirnih vlog za subvencije. Kampanja oddaje se začenja v petek, trajala pa bo vse do 10. julija. Za daljši rok so se na agenciji odločili zaradi kompleksnosti izpolnjevanja vlog.