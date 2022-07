New York, 18. julija - Čisti dobiček Bank of America je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani upadel za 32 odstotkov na 6,25 milijarde dolarjev oziroma 73 centov na delnico, prihodki pa so porasli za 5,6 odstotka na 22,79 milijarde dolarjev.