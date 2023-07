Zvečer ustanovna seja preiskovalne komisije o kanalu C0

Ljubljana, 17. julija - Državni zbor je danes na izredni seji potrdil sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, tik za tem pa je bila že sklicana ustanovna seja komisije.