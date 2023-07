Poslanci bodo ob zaključku redne seje odredili parlamentarno preiskavo glede C0

Ljubljana, 4. julija - Poslanci bodo ob zaključku redne junijske seje odredili parlamentarno preiskavo, v okviru katere bodo člani komisije ugotavljali morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0. Pobudniki so poslanci SDS, pridružili so se jim tudi člani druge opozicijske stranke NSi.