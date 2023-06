O kanalu C0 tudi člani odbora DZ za infrastrukturo

Ljubljana, 8. junija - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so na današnji izredni seji na zahtevo SDS razpravljali o problematiki povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, ki po prepričanju predlagateljev ogroža čisto pitno vodo v prestolnici. Z njimi so se strinjali tudi številni povabljeni na sejo, med drugim opozicijski ljubljanski mestni svetniki.