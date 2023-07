Na pomurskih poljih v neurju pretekli teden prizadete številne poljščine

Murska Sobota, 17. julija - Neurje z vetrom in točo je v delu Pomurja, predvsem apaški dolini ter na poljih od Rakičana proti Turnišču, uničilo številne poljščine, najbolj je prizadelo pšenico, koruzo, buče in sojo. Po besedah specialista za poljedelstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjana Ferenčaka so bile poljščine v občutljivi fazi, škoda je ogromna.