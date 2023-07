Golob ob ogledu škode na kmetijskih površinah v Brežicah obljubil pomoč države

Brežice, 14. julija - Predsednik vlade Robert Golob si je danes popoldne ogledal posledice neurij v vaseh Orehovec in Pišece v občini Brežice. Po pogovoru z lokalnimi prebivalci in županom Ivanom Molanom je obljubil, da bo vlada poskusila narediti vse, da bi ljudje čim hitreje lahko prišli do pomoči, saj so redni postopki zelo dolgotrajni.