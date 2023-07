V ZDA odobrili prosto prodajo tabletke za kontracepcijo

Washington, 13. julija - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je danes odobrila prodajo tabletke za kontracepcijo brez recepta, kar bo v ZDA povečalo dostop do kontracepcije. Konservativni politiki v številnih zveznih državah v zadnjem času vse pogosteje uvajajo prepovedi splava in si prizadevajo, da bi ženskam preprečili uporabo kontracepcije.