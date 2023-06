Biden obljubil, da se bo boril proti omejitvam splava

Washington, 24. junija - Leto dni po tem, ko je vrhovno sodišče sprejelo odločitev, s katero je bila ukinjena ustavno zagotovljena pravica do splava v ZDA na zvezni ravni, je predsednik Joe Biden danes obljubil, da se bo boril proti "skrajnim in nevarnim" prizadevanjem republikancev, da bi omejili dostop do tega postopka po vsej državi.