Biden podpisal izvršni ukaz za olajšanje dostopa do kontracepcijskih sredstev

Washington, 23. junija - Ameriški predsednik Joe Biden je danes podpisal izvršni ukaz, s katerim želi ženskam v ZDA olajšati dostop do kontracepcijskih sredstev. Do njegove poteze prihaja ob obletnici ukinitve pravice do umetne prekinitve nosečnosti po vsem ozemlju ZDA s strani vrhovnega sodišča, ki je to odločitev sprejelo junija lani.