Razpisna komisija sveta RTVS v ponedeljek opravila pogovore s petimi kandidati za predsednika uprave zavoda

Ljubljana, 11. julija - Razpisna komisija sveta RTV Slovenija je v ponedeljek na razširjeni seji opravila pogovore s petimi kandidati za predsednika uprave zavoda, ki izpolnjujejo pogoje. Po še vedno neuradnih podatkih so to Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Simon Kardum, Miha Krišelj in Peter Dular. Svetu zavoda se bodo predstavili v četrtek, sledilo bo glasovanje o njih.