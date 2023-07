Pogoje za predsednika uprave RTVS naj bi imeli Martič, Gerič, Kardum in Krišelj

Ljubljana, 3. julija - Štirje kandidati za predsednika uprave RTVS, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, so vabila na pogovor pred razpisno komisijo že prejeli, so za STA potrdili v tajništvu sveta zavoda. Imen kandidatov v tej fazi postopka ne razkrivajo. Mediji medtem poročajo, da so to Zvezdan Martič, Rajko Gerič in Simon Kardum in po neuradnih podatkih STA Miha Krišelj.