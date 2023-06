Med prijavljenimi na razpis za predsednika uprave RTVS štirje izpolnjujejo pogoje

Ljubljana, 30. junija - Na razpis za predsednika in dva člana uprave RTVS, ki se je zaključil danes ob 14. uri, je prišlo 12 prijav. Nekateri kandidati so oddali prijavo tako za predsednika kot za člana. Za predsednika se je prijavilo sedem kandidatov, med njimi pogoje izpolnjujejo štirje, navaja RTVS. Po poročanju Večera sta se prijavila Zvezdan Martič in Rajko Gerič.