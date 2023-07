V zdravstveni in babiški negi za nadaljevanje zdravstvene reforme

Ljubljana, 10. julija - Zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov po odstopu Danijela Bešiča Loredana z mesta ministra za zdravje pričakuje, da se bodo dejavnosti za zdravstveno reformo nadaljevale. Zavzemajo se za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem, so poudarili za STA.