Fides za premišljene korake reševanja zdravstvenega sistema

Ljubljana, 8. julija - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ocenil, da to ni dobra popotnica za iskanje rešitev. "Namesto merjenja mišic na zdravstveni sceni si državljani zaslužijo premišljene in odločne korake reševanja zdravstvenega sistema," so poudarili.