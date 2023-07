Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov: Po odstopu Bešiča Loredana smo spet na začetku

Ljubljana, 10. julija - V mandatu ministra za zdravje v odstopu Danijela Bešiča Loredana smo doživeli kar nekaj obljub o spremembah, ki bi naj izboljšale dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev in izboljšale pogoje dela za zdravstvene delavce, po odstopu pa smo spet na začetku, ocenjujejo pri Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.